Incidente sul lavoro fatale per un 43enne originario di Catanzaro. Sarebbe scivolato sulla neve e precipitato per circa 200 metri. Operazioni di recupero rese difficili dalla scarsa visibilità

Un operaio originario di Catanzaro è morto questa mattina dopo essere caduto in un dirupo a Pré-Saint-Didier, in alta Valle d'Aosta. Giuseppe D'Agostino, di 43 anni, è scivolato sulla neve precipitando per circa 200 metri.

Difficili le operazioni di soccorso: l'elicottero non ha potuto effettuare manovre a causa della scarsa visibilità per nubi. Il medico è stato dunque portato giù con l'impiego del verricello, ma non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Il corpo è ora in fase di recupero.

L'operaio stava effettuando dei lavori stradali sulla statale 26, per l'impresa edile di Saint-Vincent per cui lavorava. In base alle prime testimonianze dei colleghi, l'uomo aveva detto loro che si sarebbe allontanato per espletare i propri bisogni fisiologici. Poi nessuno l'ha più visto. L'allarme è partito dopo che gli altri operai hanno notato le tracce di scivolamento sulla neve.

Sul posto il Soccorso alpino valdostano, il 118, i vigili del fuoco, il Corpo forestale e le forze dell'ordine. È stato anche allertato il Soccorso alpino della guardia di finanza. I primi accertamenti sull'accaduto sono stati svolti dai carabinieri della stazione di Morgex. Ora le indagini sono affidate al Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell'Usl della Valle d’Aosta.