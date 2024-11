La vittima è un 50enne di Reggio Calabria. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione e la corsa in ospedale. Indagini in corso

Un operaio 50enne di Reggio Calabria è morto mentre riparava un ascensore all’interno di un palazzo a Locri. Secondo quanto si è appreso la tragedia si sarebbe consumata nel tardo pomeriggio di ieri.

Stando alle prime notizie l’operaio stava effettuando alcuni controlli sull’elevatore di un condominio quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe caduto. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito disperate. Non sono serviti a nulla i tentativi di rianimazione e la corsa in ospedale a Locri, dove è deceduto.

Sul caso sono in corso indagini da parte degli investigatori, chiamati a fare luce sulla dinamica dell’incidente, mentre la salma si trova all’obitorio del nosocomio di contrada Verga a disposizione dell’autorità giudiziaria.