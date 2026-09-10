Morena Femia è ricoverata in rianimazione all’ospedale di Polistena. Ha subito due interventi ed è sottoposta a cure e controlli costanti
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Ospedale di Polistena
Restano gravi le condizioni di Morena Femia, la donna rimasta ferita nel drammatico incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 6 sulla statale Jonio-Tirreno, dove la sua auto si è scontrata frontalmente con un camion. Nell’impatto nei pressi di Rosarno, con cause ancora in corso di accertamento, hanno perso la vita il marito, Vincenzo Loccisano, di 53 anni, e le loro due figlie, Maria Sophie (13 anni) e Grace Fatima (8 anni). La tragedia ha profondamente colpito la comunità. Un evento doloroso di proporzioni enormi che ha scosso tutti.
La donna è attualmente ricoverata all’ospedale di Polistena. È stata operata nel reparto chirurgia per un emoperitoneo, cioè presenza di sangue libero all'interno della cavità peritoneale (lo spazio che racchiude gli organi dell'addome). Successivamente è stata operata anche dagli ortopedici e in questo momento è intubata in rianimazione sottoposta a cure e controlli costanti. In attesa di evoluzioni delle condizioni cliniche la prognosi resta riservata.