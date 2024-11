Arriva l'estradizione dalla Spagna per Francesco Faillace. Il provvedimento di estradizione è stato ottenuto dalla Dda di Catanzaro per il presunto narcotrafficante di Cassano Ionio, arrestato nell’operazione “Athena“, l’inchiesta antimafia condotta contro i clan Abbruzzese e Forastefano, dominanti nella Piana di Sibari. La Cassazione spagnola infatti ha rigettato il ricorso presentato dal 40enne cassanese che si era insediato in Spagna qualche anno prima del blitz scattato nel giugno del 2023, gestendo una pizzeria a Benidorm. Trasferimento in terra iberica giustificato, secondo la difesa, anche dal fatto delle origini della moglie. Continua a leggere su CosenzaChannel