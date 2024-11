Diventano definitive le condanne scaturite dall'operazione denominata 'Crimine'. Gli arrestati sono tutti accusati di associazione di tipo mafioso. I nomi

Nella provincia di Reggio Calabria, i Carabinieri hanno tratto in arresto 13 persone per il reato di associazione di tipo mafioso, tutte appartenenti a cosche di 'ndrangheta operanti nella provincia, in esecuzione all'ordine di carcerazione per espiazione pena, emesso dalla locale Procura Generale della Repubblica, a seguito della definizione del processo scaturito dall'operazione convenzionalmente denominata "Crimine":

Giovanni Agnelli, di anni 53 da Reggio Calabria appartenente alla cosca "Ficara-Latella", dovrà espiare la pena definitiva di mesi 1 e giorni 27;

Giovanni Alampi, di anni 70 da Reggio Calabria, appartenente alla cosca "Alampi", dovrà espiazione lapena definitiva di giorni 25;

Andrea Gattuso, di anni 79 da Reggio Calabria, appartenente alla cosca "Ficara-Latella", dovrà espiare la pena definitiva di giorni 26;

Domenico Gattuso, di anni 55 da Reggio Calabria, appartenentecosca "Gattuso di Oliveto", dovrà espiare la pena definitiva di mesi 2 e giorni 27;

Giovanni Maesano, di anni 66 da Reggio Calabria, appartenente alla cosca "Stelitano", dovrà espiare la pena definitiva di anni 4 mesi 4 e giorni 3;

Demetrio Meniti, di anni 56 da Motta San Giovanni, appartenente alla cosca "Ficara-Latella", dovrà espiare la pena definitiva di anni 2 e mesi 1;

Cosimo De Leo,di anni 54 da Siderno, in atto sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, appartenente alla cosca "Commisso", dovrà espiare la pena residua di 4 anni, 4 mesi e 3 giorni di reclusione;

Osvaldo Gioberti, di anni 55 da Siderno, appartenente alla cosca "Commisso", dovrà espiare la pena definitiva di 4 anni, 11 mesi e 17 giornidi reclusione;

Giuseppe Albanese, di anni 67 da Siderno,in atto sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, appartenente alla cosca "Commisso", dovrà espiare la pena definitiva di 5 mesi e 14 giorni di reclusione;

Rosario Filippone,di anni 59 da Canolo (RC), appartenente alla cosca "Raso", dovrà espiare la pena definitiva di 3 anni, 5 mesi e 29 giorni di reclusione;

Francesco Marzano, di anni 53 da Siderno, e appartenente alla cosca "Commisso", dovrà espiare la pena definitiva di 5 mesi di reclusione;

Luigi Palmanova, di anni 71 da Siderno, appartenente alla cosca "Commisso", dovrà espiare la pena definitiva di 6anni di reclusione;

M.A.B., di anni 57 da Reggio Calabria, sottoposto alla misura di sicurezza della liberta vigilata per la durata di anni 1.

Gli arrestati sono stati associati presso la casa circondariale di Reggio Calabria a disposizione dell'A.G.