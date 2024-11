La Guardia di Finanza di Lamezia terme ha sequestrato una grossa quantità di giochi contraffatti recanti i più marchi delle più note aziende del settore

Lamezia Terme - La Guardia di Finanza di Lamezia Terme ha sequestrato 1.658 giocattoli apparentemente normali ma, in realtà contraffatti, e denunciato due imprenditori perché avevano posto in commercio i giocattoli abilmente contraffatti. L’operazione è avvenuta nel quartiere Nicastro di Lamezia Terme, dove i finanzieri hanno scoperto un noto negozio che aveva messo in commercio giochi non conformi alle normative vigenti ma che recavano abusivamente i marchi delle più note aziende del settore. Le indagini della Guardia di Finanza hanno permesso di individuare con esattezza il fornitore dei giochi in questione che si trova in provincia di Cosenza. Dopo una perquisizione presso la sede del grossista, i baschi verdi hanno sottoposto a sequestro penale ulteriori 28.554 giocattoli, aventi le stesse caratteristiche illecite di quelli già individuati a Lamezia Terme. il titolare della ditta è stato denunciato per importazione e commercializzazione di giocattoli recanti marchi di fabbrica falsi.