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Cronaca

Operazione Smile nella Piana di Gioia Tauro

5 giugno, 2026
Strage di Amendolara

La lite alle cinque del mattino e la vendetta all’ora di pranzo. Il gip: «Hanno scelto di ucciderli fra tremende sofferenze»

Nell’ordinanza d’arresto dei due pakistani c’è la ricostruzione della giornata di vittime e carnefici. La rissa e l’intervento dei carabinieri. Il testimone: «Raza mi ha detto di aver messo fuoco alla sua macchina per ammazzare tutti i passeggeri»
La lite alle cinque del mattino e la vendetta all’ora di pranzo. Il gip: «Hanno scelto di ucciderli fra tremende sofferenze»\n
Operazione Smile

«Ci devi dare i soldi o ti ammazziamo di botte», smantellata rete di spaccio gestita da padre e figlio: sei arresti

I destinatari residenti a Rosarno, Taurianova e Rose. Documentate oltre 220 cessioni di droga. I codici per ordinare la droga e le minacce di morte per recuperare i crediti
Redazione Cronaca
«Ci devi dare i soldi o ti ammazziamo di botte»,\u00A0smantellata rete di spaccio gestita da padre e figlio: sei arresti
Violento impatto

Incidente sulla Statale 106 a Corigliano Rossano, morto un 50enne nello scontro tra due auto

L’impatto in località Fabrizio Grande. Ferita anche un’altra persona. Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco
Matteo Lauria
Incidente sulla Statale 106 a Corigliano Rossano, morto un 50enne nello scontro tra due auto\n
L’intervista

Eccidio di Amendolara, Polito (Unical): «Dietro la strage non c’è una guerra tra afghani e pakistani»

Lo psicologo esperto di migrazioni analizza il contesto in cui maturano violenza e caporalato: «Debiti, ricatti e marginalità rendono queste persone particolarmente esposte alle organizzazioni criminali»
Paolo Mazza
Eccidio di Amendolara, Polito (Unical):\u00A0«Dietro la strage\u00A0non c’è una guerra tra afghani e pakistani»\n

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Cirella, aperto il nuovo commissariato di polizia

4 giugno 2026
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Reggio, la X giornata delle vittime delle migrazioni

4 giugno 2026
Ore 17:22
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Amendolara, la Uil chiede misure contro il caporalato

4 giugno 2026
Ore 12:22
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Premio letterario Caccuri: svelati i quattro finalisti

4 giugno 2026
Ore 11:41
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4 giugno 2026
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4 giugno 2026
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Amendolara, la Uil chiede misure contro il caporalato

4 giugno 2026
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Cultura

Premio letterario Caccuri: svelati i quattro finalisti

4 giugno 2026
Ore 11:41
Premio letterario Caccuri: svelati i quattro finalisti
Società

Cirella, aperto il nuovo commissariato di polizia

4 giugno 2026
Ore 17:26
Cirella, aperto il nuovo commissariato di polizia
Società

Reggio, la X giornata delle vittime delle migrazioni

4 giugno 2026
Ore 17:22
Reggio, la X giornata delle vittime delle migrazioni
Le motivazioni

Braccianti uccisi ad Amendolara, il gip: «Puniti in modo atroce, nessun segno di pentimento»

Custodia cautelare in carcere per i due 31enni pakistani accusati dell'omicidio di quattro braccianti. Nell'ordinanza il giudice parla di un'azione «perfettamente coordinata» e una pericolosità elevata degli indagati
Redazione Cronaca
4 giugno 2026
Ore 20:09
Braccianti uccisi ad Amendolara, il gip: «Puniti in modo atroce, nessun segno di pentimento»\n
Il racconto

Dopo 38 anni Cesare Casella racconta il suo sequestro in Aspromonte: «Con una catena al collo in un mondo medievale»

In un’intervista al Corriere della Sera l’imprenditore oggi 58enne ricorda l’incubo che visse quando era appena maggiorenne. Due anni di prigionia tra le montagne reggine in condizioni disumane: «Ancora oggi i calabresi che incontro si sentono in colpa ma ho scoperto che in questa terra c’è una grande umanità»
Redazione Cronaca
4 giugno 2026
Ore 18:20
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La decisione

Giuseppe Gaetani ucciso a Cassano all’Ionio, quattro imputati a processo | NOMI

Il gup di Catanzaro accoglie la richiesta avanzata dal pm Alessandro Riello. Prima udienza il prossimo 6 luglio davanti alla Corte d’Assise di Cosenza
Antonio Alizzi
4 giugno 2026
Ore 18:06
Giuseppe Gaetani ucciso a Cassano all’Ionio, quattro imputati a processo | NOMI\n
La decisione

Oliverio condannato in via definitiva: danno erariale dell’ex presidente della Regione Calabria per il caso Festival di Spoleto

La sezione centrale d’appello ha confermato la sentenza di primo grado. Dovrà risarcire la Cittadella di 95mila euro in solido con l’ex dirigente del Turismo. Assolta la società e il legale rappresentante Mauro Luchetti
Luana Costa
4 giugno 2026
Ore 17:59
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La decisione

Migranti uccisi ad Amendolara, i due pakistani restano in carcere: il gip convalida il fermo

Sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei 4 braccianti bruciati vivi all'interno di un minivan. Le vittime sarebbero state uccise perché lamentavano di dover vivere 10 in una stanza
Redazione Cronaca
4 giugno 2026
Ore 17:25
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Le indagini

Strage di Amendolara, domani l'autopsia sui resti dei quattro giovani pakistani uccisi e carbonizzati in un’auto

L'esame sarà eseguito all'obitorio di Rossano. Gli investigatori attendono risposte decisive per ricostruire quanto accaduto lungo la Statale 106
Matteo Lauria
4 giugno 2026
Ore 17:10
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Indagini in corso

Braccianti uccisi ad Amendolara, gli autori della strage potrebbero essere stati aiutati nella fuga

Dell'esistenza del terzo soggetto ha parlato il superstite della strage, l’afghano Mohammad Taj Alamyar, indicandolo come un amico dei due pakistani fermati
Redazione Cronaca
4 giugno 2026
Ore 16:59
Braccianti uccisi ad Amendolara, gli autori della strage potrebbero essere stati aiutati nella fuga\n
Eccidio sulla 106

Strage di Amendolara, fantasmi dietro il rogo: le pistole contro i braccianti, il terzo caporale e la “mafia pachistana”

Il rogo è spento, ma nelle campagne tra Calabria e Basilicata tutto continua come prima. Tra contratti opachi, paghe trattenute e minacce armate, l’inchiesta apre interrogativi sul sistema di sfruttamento che abbassa i prezzi e annulla i diritti
Pablo Petrasso
4 giugno 2026
Ore 15:33
Strage di Amendolara, fantasmi dietro il rogo:\u00A0le\u00A0pistole\u00A0contro i braccianti, il terzo caporale e la “mafia pachistana”\n
La decisione

Comune di Tropea tra incandidabili e impresentabili: interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno

Sei parlamentari del M5S (alcuni componenti della Commissione antimafia) chiedono una risposta scritta al titolare del Viminale Matteo Piantedosi per conoscere le iniziative volte a garantire il «rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento» nel Municipio della “Perla del Tirreno” che esce da un commissariamento per infiltrazioni mafiose
Giuseppe Baglivo
4 giugno 2026
Ore 15:30
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L’intervento

Strage di Amendolara, il ministro Calderone: «Domani a Reggio, segnale di vicinanza al mondo del lavoro calabrese»

Convocate domani tutte le strutture di vigilanza. Alla riunione sarà presente anche il presidente della Regione. «Morte atroce, vicenda ancora da chiarire»
Luana Costa
4 giugno 2026
Ore 14:38
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Tensione in Comune

Rissa per l’affido di un minore a Lamezia Terme: interviene un cittadino e viene ferito

Insultata anche un’assistente sociale. Trattenute negli uffici della Polizia locale alcune persone in attesa di chiarire la loro posizione
Redazione Cronaca
4 giugno 2026
Ore 14:28
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Tragedia in ospedale

Bimba di 2 anni muore all’Annunziata di Cosenza, la Procura apre un fascicolo contro ignoti

La piccola, ricoverata in Pediatria dopo l’accesso al pronto soccorso, è deceduta in Rianimazione: disposta l’autopsia
Antonio Alizzi
4 giugno 2026
Ore 13:39
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La decisione

Tribunale di Crotone, il Consiglio di Stato annulla la nomina di Mingrone

Annullata la delibera del Csm che aveva conferito l’incarico alla togata. I giudici amministrativi hanno accolto l’appello di Massimo Forciniti: ecco perché la nomina è saltata 
Antonio Alizzi
4 giugno 2026
Ore 12:38
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Migranti uccisi

Strage di Amendolara, il gip si riserva sulla convalida dei fermi. I legali: «Potrebbero esserci misure meno gravi»

Safeer Ahmed e Ali Raza si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. La difesa contesta la richiesta di custodia cautelare e chiede misure meno afflittive. E sul video diffuso online: «Era un atto secretato»
Redazione
4 giugno 2026
Ore 12:29
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Procura di Crotone, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di Tridico: annullata la nomina di Guarascio

Il massimo organo della giustizia amministrativa ha disposto un nuovo esame da parte del Csm sulla nomina del procuratore capo di Crotone
Antonio Alizzi
4 giugno 2026
Ore 11:40
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La decisione

Presunta Corruzione al Comune di Reggio, il funzionario Giancarlo Cutrupi rilasciato

Era stato ristretto ai domiciliari. Ieri l’udienza dinnanzi al tribunale del riesame
4 giugno 2026
Ore 10:33
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Migranti uccisi

Strage di Amendolara, i due indagati davanti al gip per l’udienza di convalida dei fermi

Safeer Ahmed e Ali Raza in Tribunale a Castrovillari. Uno dei due legali: «Si avverranno della facoltà di non rispondere»
Redazione Cronaca
4 giugno 2026
Ore 09:08
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Salvati dalle onde

Sbarcati a Crotone 57 migranti, tra loro 6 bambini tra i 2 e gli 8 anni: difficili i soccorsi con mare forza 4 

Erano partiti una settimana fa dalla Turchia a bordo di una barca a vela, il recupero a 80 miglia dalla Calabria da parte della Guardia Costiera. Si tratta del secondo arrivo in tre giorni
Redazione Cronaca
4 giugno 2026
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L’inchiesta continua

Movente, dinamica dell’incendio, complici e violenza illogica: i misteri che restano sulla strage di Amendolara

Ancora molte domande aperte dopo la conferenza stampa a Cosenza. Il procuratore D’Alessio non ha escluso altre cause per l’eccidio: spunta l’ombra di uno scontro tra etnie per il “governo” dei campi. Dubbi sulla trappola di fuoco scattata sotto le telecamere
Pablo Petrasso
4 giugno 2026
Ore 06:48
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Struttura clandestina

Cortesie per latitanti: scoperto nella Locride un bunker da film con tunnel di 120 metri e uscita segreta per la fuga

VIDEO | Una camera da letto, un bagno, una stanza di fuga e una botola elettrica nascosta conducevano a un cunicolo sotterraneo che conduceva in aperta campagna. I carabinieri lo hanno scoperto durante una perquisizione ad Ardore
Redazione Cronaca
4 giugno 2026
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