Operazione Smile nella Piana di Gioia Tauro

Nell’ordinanza d’arresto dei due pakistani c’è la ricostruzione della giornata di vittime e carnefici. La rissa e l’intervento dei carabinieri. Il testimone: «Raza mi ha detto di aver messo fuoco alla sua macchina per ammazzare tutti i passeggeri»
Lo psicologo esperto di migrazioni analizza il contesto in cui maturano violenza e caporalato: «Debiti, ricatti e marginalità rendono queste persone particolarmente esposte alle organizzazioni criminali»
Custodia cautelare in carcere per i due 31enni pakistani accusati dell'omicidio di quattro braccianti. Nell'ordinanza il giudice parla di un'azione «perfettamente coordinata» e una pericolosità elevata degli indagati
In un’intervista al Corriere della Sera l’imprenditore oggi 58enne ricorda l’incubo che visse quando era appena maggiorenne. Due anni di prigionia tra le montagne reggine in condizioni disumane: «Ancora oggi i calabresi che incontro si sentono in colpa ma ho scoperto che in questa terra c’è una grande umanità»
La sezione centrale d’appello ha confermato la sentenza di primo grado. Dovrà risarcire la Cittadella di 95mila euro in solido con l’ex dirigente del Turismo. Assolta la società e il legale rappresentante Mauro Luchetti
Sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei 4 braccianti bruciati vivi all'interno di un minivan. Le vittime sarebbero state uccise perché lamentavano di dover vivere 10 in una stanza
Il rogo è spento, ma nelle campagne tra Calabria e Basilicata tutto continua come prima. Tra contratti opachi, paghe trattenute e minacce armate, l’inchiesta apre interrogativi sul sistema di sfruttamento che abbassa i prezzi e annulla i diritti
Sei parlamentari del M5S (alcuni componenti della Commissione antimafia) chiedono una risposta scritta al titolare del Viminale Matteo Piantedosi per conoscere le iniziative volte a garantire il «rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento» nel Municipio della “Perla del Tirreno” che esce da un commissariamento per infiltrazioni mafiose
Safeer Ahmed e Ali Raza si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. La difesa contesta la richiesta di custodia cautelare e chiede misure meno afflittive. E sul video diffuso online: «Era un atto secretato»
Ancora molte domande aperte dopo la conferenza stampa a Cosenza. Il procuratore D’Alessio non ha escluso altre cause per l’eccidio: spunta l’ombra di uno scontro tra etnie per il “governo” dei campi. Dubbi sulla trappola di fuoco scattata sotto le telecamere
VIDEO | Una camera da letto, un bagno, una stanza di fuga e una botola elettrica nascosta conducevano a un cunicolo sotterraneo che conduceva in aperta campagna. I carabinieri lo hanno scoperto durante una perquisizione ad Ardore