Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha ritenuto non più sussistenti le esigenze cautelari legate al rischio di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha revocato il divieto di dimora nella provincia di Crotone nei confronti dell’avvocato Francesco Manica, fratello di Fabio Manica, ex vicepresidente della Provincia di Crotone, coinvolto nell’inchiesta “Teorema”.

I giudici hanno accolto le argomentazioni del collegio difensivo, composto dagli avvocati Gianluca Marino, Vincenzo Cardone e Tiziano Saporito, che avevano evidenziato il venir meno delle esigenze cautelari alla base del provvedimento.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto non più sussistenti il pericolo di reiterazione del reato e quello di inquinamento probatorio, stabilendo quindi “l’effettiva inadeguatezza ed inutilità” della misura precedentemente imposta al professionista.

La decisione comporta dunque la revoca del divieto di dimora nel territorio provinciale di Crotone.