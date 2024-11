Franco La Via, 55 anni, era irreperibile. Posto agli arresti domiciliari è accusato di associazione a delinquere e tentata estorsione. L'indagine scattata lo scorso 14 marzo a Corigliano

Si è costituito ai carabinieri di Rossano, accompagnato dal proprio difensore di fiducia, Franco La Via 55 anni, una delle due persone destinatarie di una misura cautelare ai domiciliari risultata irreperibile nell’ambito dell’operazione denominata Tribunale scattata a Corigliano lo scorso 14 marzo, contro una presunta associazione per delinquere finalizzata alla commissione di estorsioni, rapine e ricettazione. Il 55enne è accusato di associazione a delinquere e tentata estorsione aggravata. Secondo quanto si è appreso l'uomo era irrintracciabile perché si trovava in Germania. Adesso è sottoposto ai domiciliari in attesa dell'interrogatorio di garanzia dinanzi al Gip.