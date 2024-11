La bomba risalente alla seconda guerra mondiale rinvenuta dai carabinieri durante un servizio di perlustrazione

I carabinieri della compagnia di San Marco Argentano, nel corso di un’operazione di controllo del territorio, hanno rinvenuto un ordigno bellico, probabilmente risalente al secondo conflitto mondiale, in una zona di campagna nei pressi di un argine della diga di Tarsia. Gli uomini dell’Arma hanno allertato la Prefettura e proceduto a mettere in sicurezza l’area circostante. Sul posto sono attesi i militari dell’esercito del genio guastatori di Foggia a cui toccherà il compito di far brillare il congegno esplosivo, dell’apparente lunghezza di una trentina di centimetri. Un ordigno simile era stato rinvenuto ad aprile del 2017 in contrada Sant’Angelo di Spezzano Albanese.