La bomba rinvenuta qualche giorno fa in località Malandrano è stata fatta esplodere in una gola nei pressi del fiume Ancinale

Si sono concluse da poco le operazioni finalizzate a far brillare una bomba della seconda guerra mondiale rinvenuta a Davoli il località Malandrano nel Catanzarese lo scorso mercoledì. L'ordigno è stato fatto brillare in una gola lungo l'argine del fiume Ancinale. Alle operazioni hanno partecipato i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato. Le attività sono avvenute in piena sicurezza.

Luana Costa