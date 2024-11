Attivati altri undici posti letto Covid presso l'ospedale "G. Iannicelli" di Cetraro. A comunicarlo è stata, con una nota stampa firmata dal commissario straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Cinzia Simonetta Bettelini.

«Al fine di meglio e più adeguatamente fronteggiare l'attuale pandemia Covid-19, sono stati attivati durante la giornata di ieri, sabato 28 novembre, - ha comunicato l'Asp di Cosenza - ulteriori undici posti letto per pazienti affetti dalla citata patologia, presso l'Ospedale "G. Iannelli" di Cetraro. Tali posti letto si aggiungono - si sottolinea nella nota - agli undici già in essere presso lo stesso nosocomio dello Spoke Paola-Cetraro. Da ultimo, preme sottolineare che - conclude la nota firmata dal commissario straordinario dell'Asp - la normale attività in essere nel nosocomio tirrenico, (in primo luogo quello relativo alle urgenze ed emergenze), risulta essere assicurata».