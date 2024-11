Tra una lastra e l’altra, nei giorni scorsi gli operatori sanitari del reparto di Radiologia dell’ospedale di Paola, hanno avuto “ospiti” inattesi all’interno della struttura ospedaliera. In un video postato su Facebook, il social network più famoso e potente del mondo, si vede un gatto che cerca di stanare un topolino, come il più classico dei cartoni di Walt Disney, “Tom e Jerry”, uno dei più amati tra i bambini.

«Ho assistito personalmente a questa scena – si legge in un commento di Fb sotto il video - e mi auguro che questa segnalazione arrivi alle persone giuste e vengano presi i dovuti provvedimenti. Vergognoso!»

Come siano finiti lì è difficile da spiegare, ma certamente una risposta, i presenti dovranno darla alla direzione sanitaria di Paola, al fine di assumere i provvedimenti del caso. In un momento così delicato per la salute pubblica, ci mancavano solo il gatto e il topo…