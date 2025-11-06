Dopo i gravi disordini avvenuti domenica scorsa allo stadio “Rizzo” durante Rossanese-Trebisacce (0-4), arrivano i provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Sono otto i Daspo emessi nei confronti di altrettanti tifosi della Rossanese, quattro dei quali con obbligo di firma, ritenuti responsabili dei tafferugli, che hanno causato anche il ferimento di una donna colpita alla testa da una pietra lanciata verso il settore ospiti.

La partita era già costata cara sul piano sportivo: il giudice ha inflitto 1000 euro di multa e una gara a porte chiuse alla Rossanese, oltre a 500 euro di ammenda al Trebisacce. Ora, alle sanzioni sportive, si aggiunge la risposta delle forze dell’ordine, che hanno individuato e punito i protagonisti degli scontri.