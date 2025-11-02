Mentre era in corso il secondo tempo sul 4-0 per gli ospiti, il match è stato sospeso per il lancio di oggetti dagli spalti. Dieci minuti di caos prima della ripresa

Momenti di tensione questo pomeriggio a Rossano, durante la partita tra Rossanese e Trebisacce, valida per il campionato di Eccellenza. Intorno alla mezz’ora del secondo tempo, con il risultato di 4-0 per gli ospiti, sugli spalti si sono registrati attimi di concitazione. Alcune pietre e bottiglie sarebbero state lanciate in direzione del settore occupato dai tifosi del Trebisacce, colpendo alcuni sostenitori e provocando, secondo le prime ricostruzioni, il ferimento di una donna.

L’arbitro, accortosi della situazione, ha deciso di sospendere momentaneamente la gara per motivi di sicurezza. Dopo oltre dieci minuti di stop e il successivo intervento delle forze dell’ordine per ristabilire la calma, la partita è ripresa regolarmente. Restano da chiarire le dinamiche esatte dell’accaduto.

«Commentare episodi non è bello, soprattutto quando accadono durante una partita di calcio - ha detto il ds del Trebisacce Rugiano -. Mi spiace per la società della Rossanese che ringraziamo per l’accoglienza ma quello che è accaduto fuori dallo stadio non è giustificabile. Vedere donne e

bambini piangere non è bello».

«La prestazione oggi è stata pessima e la responsabilità è dei calciatori che scendono in campo - dice il presidente della Rossanese Abruzzese -. Capisco la delusione dei tifosi ma non condivido assolutamente alcuni atteggiamenti».