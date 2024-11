A Palazzo de Nobili non ci sono solo due blocchetti per le multe, una per stralciare facilmente i verbali ai consiglieri, assessori, parenti e amici e uno riservato ai cittadini 'normali', quelli che i verbali li devono pagarle per forza, per contribuire al bilancio del Comune.

Ci sono anche il carro attrezzi amico e l’elettrauto compiante, che risolvono tutti i problemi di casa De Nobili, tramite, l’immancabile Maggiore dei vigili, Salvatore Tarantino, che usa il cellulare del Comune, secondo l’informativa della Digos allegate al 415bis sulle “false firme”, per scopi di vario genere, non solo di ufficio, scaricando le spese al Comune (e quindi ai cittadini). Multe, che nel linguaggio criptato, vengono chiamate, poesie d’amore, anche bollette o, udite udite, delibere. Singolare è la conversazione tra l’ex assessore Stefania Lo Giudice indagata insieme ad altre 39 persone nell’inchiesta “Palazzo degli ignobili”e un tale Agazio, dalla quale emerge il costante intervento del Maggiore per l’annullamento di numerosi verbali con le indicazioni necessarie per scrivere il ricorso.



Agazio: Pronto?



Lo Giudice? Ei… ti disturbo, ti volevo dire una cosa… allora devi riferire, seguimi con attenzione, appuntatelo, per quanto riguarda G. che mi avevi dato tu, se nel frattempo gli è arrivata quella “delibera” da casa, mi segui se ti dico con una delibera…



Agazio: si



Lo Giudice: Magari pure aumentata… di non farla, di non andare a sbrigarla la delibera e di portarmi, per quanto riguarda G., di darti tutto a te…



Agazio: appena gli arriva la delibera…



Lo Giudice: informati subito se gli è arrivata la delibera… se gli è arrivata la delibera con l’aumento…



Agazio: ma per la seconda volta? La prima volta gli è arrivata…



Lo Giudice: eh eh si, me l’ha data … però se gli è arrivata con una cosa, se gli dovesse arrivare un aumento nel frattempo, che deve di più, avvertilo che forse gli arriverà, di non fare niente, di dartela a te che ho parlato con il Maggiore(dei vigili ndr)… chiamalo subito che è probabile che nonostante gli era arrivata quella gli ho dato al Maggiore per intenderci, però il Maggiore ha detto no, in quella fase non ho potuto, però gli arriva sicuramente aumentata,la delibera con importo diverso, per il servizio, però di non fare niente e di dare tutto a… e tu porti a me ok, questo è… per Cristian, invece devi fare una cosa diversa… perché purtroppo lo stai vedendo pure tu, abbiamo molte difficoltà perché le stesse persone ne hanno varie…



Agazio: ah



Lo Giudice: e quindi quando il coso vede che ce n’è già due nell’anno e sono state tutte…



Agazio : ho capito



Lo Giudice: allora fa problemi… Cristian per quel giorno specifico che mo ti dico, deve farsi, sempre per la delibera, preparare… gli facciamo ricorso…



Agazio: si



Lo Giudice: gli sto preparando il ricorso… però ha bisogno di una ricevuta da parte o di un carro attrezzi amico, oppure di un elettrauto, ma non che gli faccia una fattura, una ricevutina semplice per quel giorno specifico, che gli si è bloccata la macchina, capito?



Agazio: ho capito



Lo Giudice: mo ti dico il giorno però, perché lui potrebbe non ricordarlo… perché il Maggiore me le ha comunicate stamattina ste cose… allora data è il 22 febbraio 2013, Corso mazzini ore 12.30… tutti ce l’hanno un amico



Agazio: ho capito



Lo Giudice. Una ricevutina … da un elettrauto… che si è bloccata… no? Poi si fa il ricorso ed è a posto















Diverse le intercettazione in cui emerge che il Maggiore dei vigili, utilizza il proprio personale anche per fini strettamente non strettamente legati all’interesse pubblico o comunque dell’amministrazione comunale. Si prodiga per fare intervenire un carro attrezzi a seguito della rottura dell’automobile personale di un dirigente comunale. In questa circostanza,il Maggiore, non solo chiama il carro attrezzi, intervenendo sul titolare R., affinchè la prestazione avvenga gratuitamente, quanto utilizza una pattuglia della polizia municipale, distogliendola dai propri compiti di istituto, per accompagnare il carro attrezzi in un officina di Lido, il quartiere marinaro della città capoluogo.







Maggiore. … Mi serve una grossa cortesia da te…



R: non in questo momento sono su un intervento a Serra San Bruno



Maggiore: aia la puttana… e non c’è un ragazzo con il carro attrezzi



R: che ti devono fare?



Maggiore: il dirigente è rimasto per strada a via De Filippis, però gliela dovremmo portare a Catanzaro Lido



R: mo chiamo… (ndr altre persone) però io non ti posso essere utile



Maggiore: perciò ascolta, me la devo vedere io con te, di lui niente, perché questa è na cosa



R: non mi devi dire ste cose, che poi parliamo.



Il Maggiore parla con il dirigente comunale rassicurandolo che tra cinque minuti il carro attrezzi arriva ed è a disposizione



Maggiore: … il carro attrezzi… vi porta la macchina dove volete voi



D: siete troppo gentile…



Maggiore: no, per così poco.. mi dispiace che sono a Cropani sennò sarei venuto a prendervi io



D: per quanto vuole per il disturbo parlo con lui



Maggiore: non dovete fare niente voi… e già tutto a posto.



E il Maggiore ricontatta poi il titolare del carro attrezzi, spiegandogli come sono rimasti con il dirigente, raccontandogli che la macchina del dirigente sarebbe stata portata a Catanzaro e che per portare l’auto a destinazione finale, cioè a Lido avrebbe mandato un vigile.



Gabriella Passariello

