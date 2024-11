Le Fiamme gialle di Paola hanno sequestrato 13mila prodotti pericolosi ed hanno scoperto 6 lavoratori in nero.

Si tratta di prodotti tutti Made in China che si trovavano all’interno di un negozio cinese, molti dei quali non corrispondenti agli standard qualitativi imposti dalla legge o privi del marchio CE. I finanzieri hanno anche contestato violazioni in materia fiscale.