Terrore a Paola lungo la statale 107, meglio nota come zona della Crocetta, la strada che collega la cittadina tirrenica a Cosenza. Intorno alle 18 di ieri, orario di punta per il traffico, ignoti malviventi hanno sparato sei colpi di arma da fuoco contro un mezzo in sosta. Non è ancora chiaro se i proiettili siano stati esplosi da un fucile o da una pistola. Nonostante si sia trattato di un agguato in piena regola e in pieno giorno, fortunatamente non si sono registrati feriti.

Agguato contro una ditta di bitumazione

Obiettivo dei criminali è stato il mezzo di una ditta incaricata di bitumare il tratto iniziale della ss 107, più volte balzata agli onori di cronaca perché interessata dalla frane. I colpi hanno raggiunto il parabrezza, frantumatosi nell'impatto, e la parte superiore del mezzo. In totale sono stati esplosi sei colpi di arma da fuoco, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito, nemmeno gli operai della ditta che stavano lavorando a qualche metro di distanza dal punto in cui si è verificato l'episodio.

L'avvio delle indagini

Immediatamente sono stati allertati gli uomini della polizia giudiziaria del commissariato di Paola, che in pochi minuti sono giunti sul posto. Gli investigatori hanno cercato di raccogliere il più possibile elementi utili alle indagini, prontamente avviate, ma per il momento non potranno avvalersi di alcuna testimonianza. Gli operai, che all'arrivo della Polizia stavano ancora lavorando per ultimare la bitumazione della strada, non si sarebbero accorti di ciò che era accaduto. Stando alla loro versione, il rumore di alcune apparecchiature in funzione avrebbe coperto quello degli spari.