Sono passati ormai molti mesi da quando Demanio, Guardia di Finanza e Provincia di Cosenza hanno sottoscritto una dichiarazione di intenti per avviare l'iter burocratico e assegnare una nuova sede alla Compagnia della Guardia di Finanza di Paola, nel frattempo diventata Gruppo. Ma da allora lo stabile designato, l’istituto scolastico Tarcisio Pisani, di proprietà dell'ente provinciale, a tutt'oggi continua ad essere abbandonato e le promesse delle istituzioni sembrano essere cadute nel vuoto, mentre si attende invano l'arrivo di altri numerosi uomini delle fiamme gialle. Così il consigliere provinciale Pd, Graziano Di Natale, si è attivato per fare luce sulla vicenda e ha chiesto aiuto al deputato e compagni di partito, Cosimo Maria Ferri, il quale, a sua volta, ha presentato una interpellanza parlamentare al ministro delle Economie e delle Finanze del governo giallo-verde.

Il documento di Ferri

«Tascorsi quattordici mesi dalla sottoscrizione della dichiarazione d’impegno - scrive Ferri a Giovanni Tria -, non risulta ancora comunicata alcuna accettazione della donazione modale da parte dell’Agenzia del Demanio e mancano diverse comunicazioni e informazioni in merito all’iniziativa condivisa, come riferito, da tutti gli enti». Pertanto, «il protrarsi della situazione di incertezza determina un aggravio di costi ed un infruttuoso stallo gestionale che impedisce di fatto qualsiasi altra destinazione dell’immobile; inoltre il disagio e il malcontento creato incidono significativamente anche sulle aspettative dei cittadini, considerando anche i sacrifici del personale e degli studenti».

Alla luce di ciò, il deputato ha chiesto al governo quali iniziative intende adottare «affinché l’Agenzia del Demanio compia immediatamente tutti gli adempimenti necessari alla conclusione della procedura, nel rispetto degli obblighi assunti con gli altri enti», in modo da consentire «il potenziamento dei servizi e delle attività di polizia economico, finanziaria a favore del territorio».