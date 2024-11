Era stato condannato a otto anni di carcere nell’ambito di un’indagine della Dia di Catanzaro per concorso esterno in associazione mafiosa e a sei anni e quattro mesi per associazione a delinquere

La polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Parma hanno eseguito un provvedimento di confisca di una ditta individuale e di altre quote societarie in altre due realtà riconducibili a Franco Gigliotti, già condannato a otto anni di carcere nell’ambito di un’indagine della Dia di Catanzaro per concorso esterno in associazione mafiosa e a sei anni e quattro mesi per associazione a delinquere.

Secondo gli investigatori, l’uomo, appena tornato in libertà, avrebbe riallacciato i contatti coi suoi ex collaboratori già coinvolti nelle precedenti operazioni. Le società sono state valutate in 500mila euro di valore mentre l’uomo è risultato essere nella disponibilità di un patrimonio di circa 13 milioni di euro.