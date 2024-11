Intorno alle 20 di ieri sera un 39enne di Verbicaro, Salvatore Marino, ha perso la vita a seguito di un tragico schianto con la moto avvenuto proprio nei pressi della sua abitazione. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che il giovane abbia perso il controllo del mezzo andando ad impattare rovinosamente sull'asfalto. I soccorsi si sono rivelati inutili, i sanitari giunti sul posto sono stati costretti a dichiarare il decesso. L'uomo, professione commerciante, era molto conosciuto e ben voluto in paese, pertanto la tragedia ha lasciato tutti nello sconforto.

Il cordoglio del Comune

«Tutta la comunità verbicarese - si legge sulla pagina ufficiale dell'ente comunale - oggi si sente smarrita per la perdita improvvisa ed inaspettata di un giovane padre di famiglia, amico di tutti. Ciascuno di noi ieri sera, ha voluto sperare che quella brutta notizia, iniziata a circolare prepotentemente, fosse solo un brutto malinteso. Purtroppo, con una tristezza infinita, questa mattina non ci siamo svegliati da un brutto incubo, tutto era un’incomprensibile realtà». Gli amministratori si rivolgono poi direttamente al giovane che ha perso la vita: «Salvatore, con te se ne va uno dei sorrisi più genuini e sinceri, se ne va un uomo dedito alla famiglia, al lavoro e alla vita. Mancherai infinitamente ai tuoi cari e mancherai a chiunque ha avuto modo di conoscerti o di incontrare anche solo per un attimo quei tuoi occhi che trasmettevano la vera voglia di vivere. Ci stringiamo con cordoglio al dolore dei tuoi cari. Nessuno ti dimenticherà».