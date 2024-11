Tutto pronto per la seconda stagione del programma scritto e condotto da Pietro Comito. Le grandi catture al centro della prima puntata in onda domani, martedì 9 aprile, su LaC Tv

Le manette per lui sono scattate all'interno della chiesa San Lorenzo nel centro storico di Genova. Ricercato da cinque anni e inserito nell’elenco dei latitanti di massima pericolosità, la fuga di Pasquale Bonavota è terminata il 27 aprile del 2023. Destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell’ambito dell’indagine Rinascita-Scott, anche dopo l'arresto il 50enne si è sempre dichiarato innocente. «Non ero latitante, ero innocente» - ha ribadito più volte nell'aula bunker di Lamezia Terme.

Anche della sua storia e della sua cattura parleremo nella trasmissione Mammasantissima, il format in onda su LaC Tv, scritto e condotto da Pietro Comito. E non solo. Spazio anche ad altre grandi catture come quella dell'ultimo padrino di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, arrestato a Palermo il 16 gennaio 2023 dopo 30 anni di latitanza, e di Rocco Morabito, il re della cocaina, catturato il 24 maggio del 2021 in Brasile grazie a un’operazione congiunta di Interpol, Polizia, Carabinieri e Polizia federale brasiliana.

L'appuntamento con la prima puntata della seconda stagione di Mammasantissima è domani, martedì 9 aprile, alle 21.30 su LaC Tv canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.