Dopo quella sulla strada provinciale di Fuscaldo, un’altra frana si è verificata sulle arterie provinciali calabresi, precisamente a Sant’Agata di Esaro. Si apprende dal profilo Facebook dell’ente. «Si informa la cittadinanza della presenza di una frana, prontamente segnalata alla Provincia di Cosenza. Si chiede di prestare attenzione». L’episodio si è verificato all'altezza del km 14,600 della strada provinciale SP263.

La frana di Fuscaldo

Circa un’ora fa, invece, si è verificata un’altra frana a Fuscaldo, sulla strada provinciale che collega il paese alla località Pesco. Attualmente il traffico risulta interrotto e «non è possibile intervenire per la messa in sicurezza e la rimozione del materiale – ha fatto sapere l’amministrazione comunale -, poiché il movimento franoso è ancora in corso».

Massima attenzione delle istituzioni, in queste ore, anche sul tratto di spiaggia a ridosso della ferrovia tra Fuscaldo e Paola, dove un’altra frana minaccia da giorni i binari.