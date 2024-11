Paura ma nessun ferito, questa mattina, a Platania, nel Catanzarese, dove, intorno alle ore 5.40, si è reso necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme per domare l'incendio della canna fumaria di un'abitazione su unico livello. Le fiamme hanno distrutto il tetto in legno di un locale di circa 6 metri quadri, adiacente all'abitazione, dove era ubicata la caldaia alimentata a legna e pellet. Il rogo ha danneggiato anche parte del tetto in legno e laterizi dell'appartamento. La struttura non ha subito danni e non si registrano persone ferite o intossicate. I proprietari hanno provveduto ad una prima opera di spegnimento in attesa dell'arrivo dei pompieri il cui intervento ha evitato il propagarsi delle fiamme all'intera struttura.