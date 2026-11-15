La pianta è finita sulla carreggiata nel pomeriggio durante le piogge intense. Nessun ferito, intervento di vigili del fuoco e carabinieri

Un grosso albero è caduto sulla carreggiata della Statale 107 Silana-Crotonese, nel territorio di Camigliatello Silano, durante il forte maltempo che nel pomeriggio ha interessato gran parte della Calabria. Il tronco ha invaso la sede stradale, creando una situazione di pericolo per gli automobilisti. Nessun veicolo è stato coinvolto e non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri, impegnati nella rimozione e nelle operazioni di messa in sicurezza dell'area.

L'intervento ha consentito di liberare la carreggiata e ripristinare la viabilità lungo la statale. L'episodio si è verificato mentre sul Cosentino si registravano piogge intense e temporali, con disagi in diverse zone della provincia. La circolazione è tornata regolare dopo la conclusione delle operazioni di soccorso.