Una Smart è finita su un'auto in sosta, spingendola contro un altro veicolo. Il conducente si è dato alla fuga. Indagano i carabinieri

Spaventosa carambola di auto in Contrada Saporito di Rende, nel cosentino, poco dopo l'alba di oggi 19 ottobre. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe stato causato da una Smart di colore bianco. Il veicolo, probabilmente a causa della velocità sostenuta, mentre viaggiava verso Contrada Surdo, è sbandata. Nella sua folle corsa ha abbattuto due paletti dissuasori andando poi a schiantarsi contro una Ford parcheggiata a bordo della carreggiata. L'impatto è stato così violento da scaraventare l'auto in sosta contro una Fiat Punto ferma sul lato opposto. Il conducente della Smart si è dato alla fuga. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Rende. Sul posto anche gli addetti della Deam Sud per il ripristino del fondo stradale.