Un incidente stradale si è verificato in serata nel quartiere Sant'Elia a Catanzaro. Per cause ancora in corso di accertamento, una donna alla guida di un piaggio Porter ha perso il controllo del mezzo ed ha impattato contro il muro di delimitazione della carreggiata. La conducente è rimasta incastrata nelle lamiere a seguito dell'impatto, circostanza che ha richiesto l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale. Da quanto è stato possibile apprendere non versa in gravi condizioni ma è stata trasportata all'ospedale per effettuare gli accertamenti medici del caso.