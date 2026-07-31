Il mezzo era diretto in Sicilia ed è stato fermato nell'area di parcheggio dopo la fuoriuscita del prodotto chimico. La circolazione sull'autostrada non ha subito rallentamenti

Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, 31 luglio, sull’autostrada A2 del Mediterraneo per una perdita di acido cloridrico da un’autocisterna in transito lungo la carreggiata sud. Il mezzo pesante, diretto in Sicilia, è stato fatto fermare nell’area di parcheggio Pizzo Ovest, dove sono state immediatamente avviate le operazioni di messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenute le squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, affiancate dal Nucleo Provinciale NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), che ha provveduto a delimitare l’area interessata dalla fuoriuscita e a monitorare costantemente la perdita del prodotto chimico, adottando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza.

Per consentire il trasferimento del carico è stato richiesto anche il supporto del Nucleo Regionale NBCR e di un’ulteriore autocisterna appartenente alla stessa ditta di autotrasporto. Le operazioni di travaso del prodotto sono tuttora in corso e proseguiranno fino al completo svuotamento del mezzo danneggiato.

Fino al termine dell’intervento, l’area di parcheggio Pizzo Ovest resterà interdetta alla sosta, così da consentire ai soccorritori di operare in condizioni di massima sicurezza e ripristinare la piena fruibilità dell’area.

Nonostante l’intervento in corso, la viabilità sull’autostrada A2 non ha registrato ripercussioni: il traffico veicolare prosegue regolarmente, senza rallentamenti o limitazioni lungo la carreggiata sud.

Sul posto continuano a operare i Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia, il Nucleo Provinciale e il Nucleo Regionale NBCR, insieme al personale della ditta di autotrasporto, impegnati nelle delicate operazioni di messa in sicurezza e nel completamento del travaso del carico.