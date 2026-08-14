Le violenze si sono verificate il 7 agosto nel corso di un battibecco per un terreno. L’uomo, già sottoposto all’affidamento in prova al servizio sociale, è stato arrestato

I carabinieri della Stazione di Petilia Policastro hanno dato esecuzione due giorni fa a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Catanzaro nei confronti di un uomo, dopo indagini dei militari dell'Arma che hanno consentito di ricostruire un episodio di violenza verificatosi lo scorso 7 agosto a Petilia Policastro.

Approfondimenti hanno permesso di identificare due persone coinvolte una violenta aggressione ai danni di un parente, nata per motivi legati alla contesa di un appezzamento di terreno. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, durante la lite, il destinatario dell'odierno provvedimento restrittivo ha brandito una zappa colpendo la vittima e procurandole lesioni personali aggravate, indirizzandole anche parole di minaccia.

I carabinieri, intervenuti nell'immediatezza, hanno effettuato rilievi e sentito testimoni, sequestrando anche l'arma impropria utilizzata. Poiché l'uomo era già sottoposto all'affidamento in prova al servizio sociale, il Comando Stazione ha tempestivamente comunicato le violazioni commesse al Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro, che ha disposto la sospensione provvisoria della misura alternativa e il carcere