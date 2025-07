Numerosi incendi attivi nei dintorni di Gioia Tauro e dell’intera Piana stanno rendendo l’aria irrespirabile. L’amministrazione comunale guidata da Simona Scarcella ha diramato un comunicato allertando per la presenza di fumo nell’aria «con possibili rischi per la salute, in particolare per bambini, anziani e persone con patologie respiratorie».

Mentre le squadre di emergenza sono al lavoro per contenere e domare i roghi, l’amministrazione comunale di Gioia Tauro chiede la massima collaborazione per la tutela della salute pubblica e invita tutta la popolazione a: rimanere in casa il più possibile, limitare le uscite solo a reali necessità, chiudere porte e finestre per evitare l’ingresso del fumo, non svolgere attività fisica all’aperto, prestare attenzione a eventuali aggiornamenti da parte delle autorità competenti. Il Comune continuerà a monitorare la situazione e fornirà aggiornamenti tempestivi.