L'episodio è avvenuto a Reggio. Sottoposto a perquisizione personale e dell'auto di sua proprietà, l'uomo è stato trovato in possesso di un revolver a tamburo risultato rubato

Ha prima colpito la moglie con un corpo contundente alla testa e poi ha minacciato con una pistola il presunto amante della moglie. Un cittadino marocchino Issam Lagzouli, di 42 anni, è stato arrestato dagli agenti delle Volanti di Reggio Calabria con l'accusa di porto abusivo di arma da fuoco, ricettazione, minacce gravi e lesioni personali.

I poliziotti, a seguito della segnalazione di una lite con la presenza di un uomo armato di pistola, hanno rintracciato il quarantaduenne a bordo dell'auto con la quale si era dato alla fuga dopo la lite scoppiata per motivi di gelosia, mentre si trovava in compagnia di un suo connazionale. Sottoposto a perquisizione personale e dell'auto di sua proprietà, l'uomo è stato trovato in possesso di un revolver a tamburo risultato rubato.