Denuncia di stalking, minacce, percosse e molestie ai danni di una donna lametina con cui aveva una relazione sentimentale e minacce a pubblici ufficiali. È stato arrestato a Lamezia Terme dalla Polizia di Stato un uomo di 33 anni con un'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip presso il Tribunale, su richiesta della locale Procura della Repubblica. L'uomo, già noto alle Forze dell'Ordine per vari precedenti di polizia era già sottoposto ad avviso orale del Questore di Catanzaro.

La vittima dello stalker aveva scoperto che il reo intratteneva un rapporto anche con un'altra donna e gli aveva chiesto di interromperlo, ma era stata da lui percossa, schiaffeggiata e spinta fuori dall'auto. A seguito di ciò la vittima aveva interrotto la relazione sentimentale con l'uomo ma questi, non accettando la decisione, aveva iniziato a molestarla, minacciandola, facendo frequenti passaggi sotto casa, contattando telefonicamente anche i familiari della donna e minacciando anche loro, presentandosi sul luogo di lavoro della malcapitata, contattandola sui social anche attraverso profili apparentemente di altri, pedinandola mentre passeggiava sul corso di Lamezia Terme, telefonandole numerose volte anche nella stessa giornata.

L'uomo aveva anche minacciato gli uomini delle forze dell'ordine nel momento in cui erano intervenuti per accertare i fatti. Il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, Emanuela Costa, che ha coordinato le indagini, considerata la pericolosità del comportamento dell'uomo, ha richiesto nei suoi confronti l'emissione di idonea misura cautelare. Il Gip Carlo Fontanazza ha disposto per il 33enne la misura degli arresti domiciliari.