I carabinieri della Stazione di Cosenza hanno arrestato a Casali del Manco in provincia di Cosenza, D.M.S., di 22 anni, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

L'uomo, secondo la denuncia della compagna, che esasperata ha deciso di recarsi in caserma dove è stata sentita da personale specializzato nella sala riservata per le audizioni protette, si sarebbe reso protagonista di diversi episodi di violenza, iniziati ad aprile. In particolare, in diverse occasioni documentate, il giovane avrebbe percosso la vittima, dalla quale ha avuto anche una bambina che ora ha pochi mesi, colpendola con calci e schiaffi e insultandola pesantemente, a volte anche in presenza di amici e parenti. Il culmine sembra sia stato raggiunto il 3 ottobre scorso, giorno in cui la vittima ha riferito di aver riportato lesioni giudicate guaribili in 20 giorni e di essere riuscita a scongiurare il peggio solo grazie all'intervento del padre, aggredito a sua volta il giorno successivo.