Agguato a Platì, nel Reggino. Due giovani raggiunti da colpi di pistola alle gambe.

Due fratelli, Antonio e Michele Barbaro, di 36 e 27 anni, sono stati feriti con colpi di pistola alle gambe, sparati da una o più persone, a Platì. I giovani, entrambi incensurati, si trovavano nei pressi delle loro abitazioni. I due si trovano ora ricoverati all'ospedale di Locri e non sono in pericolo di vita. Sul'episodio indagano i Carabinieri di Locri. I due fratelli, interrogati, non hanno dato spiegazioni all'accaduto.