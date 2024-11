VIDEO | L'incontro nazionale della Polizia Locale in programma per le giornate di oggi e domani al Teatro Rendano di Cosenza. La giornata inaugurale nel ricordo della governatrice scomparsa la notte scorsa

“Emergenza Pandemia. Analisi, gestione, esperienze” è il tema di “POL 2020 – VII Meeting Nazionale della Polizia Locale” in programma per i giorni 15 e 16 ottobre al Teatro Rendano di Cosenza, organizzato da laBconsulenze, in collaborazione con Sibot Sas e associazioni di categoria e con il patrocinio di Regione Calabria, Provincia di Cosenza, enti locali e vari ordini professionali del territorio.

L'evento ha avuto inizio oggi e si è aperto con un commosso ricordo della presidente della Regione Jole Santelli, scomparsa durante la notte scorsa proprio nella sua abitazione sita nel capoluogo bruzio. La platea si è fermata per osservare un minuto di silenzio.

La prima giornata

La prima giornata del VII Meeting della Polizia locale organizzata anche questo anno da laBconsulenze in collaborazione con Sibot,è andata in scena a Cosenza, al teatro Rendano, in una giornata monopolizzata dalla tragica scomparsa della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ricordata in avvio di manifestazione con un minuto di silenzio.

Il sindaco di Messina, Cateno De Luca e i relatori della tavola rotonda sulla gestione dell’emergenza Covid-19 da parte della polizia locale italiana, sono stati i premiatidella prima giornata del PolMeetingcon un’opera realizzata dal maestro del vetro calabrese, Silvio Vigliaturo.

A Cateno De Luca il riconoscimento “per essersi distinto nello svolgimento della sua attività professionale in qualità di sindaco della Città Metropolitana di Messina nell’affrontare con coraggio, determinazione ed alto senso di responsabilità l’emergenza Coronavirus mettendo in campo misure di contenimento eccezionali pur di garantire la sicurezza della propria popolazione”.





“Condivido questo importante riconoscimento– è stato ilcommento del primo cittadino messinese -con tutta la mia città che ha condiviso l’azione che portavo avanti anche in momenti delicati e in circostanze difficili come la chiusura dello Stretto di Messina. De Luca ha ricordato poi le iniziative comuni con la presidente Santelli come il “passaporto degli innamorati” per facilitare il ricongiungimento delle persone unite da legami affettive durante la pandemia.“L’ho voluto raccontare – ha concluso De Luca – non solo per ricordare una magnifica donna ma anche per riportare alla nostra memoria quello che è stato il compito dei sindaci e della Polizia locale in un momento in cui nessuno sapeva cosa fare per uscire da quel momento di crisi”.





Un riconoscimento è stato assegnato anche ai presidenti delle associazioni di Polizia localeSilvana Paci (ANVU), Ugo Terracciano(Fondazione ASAPS), Ivano Leo (PL), Giuseppe Gemellaro (MAPLI), Giuseppe Capuano (P.A.SSiamo), Francesco Passaretti(UPLI) e il presidente di OPL,Antonio Barbato,non presente però alla premiazione.





Nel corso della giornata si sono svolte due tavole rotonde dedicate alla gestione della pandemia da parte della Polizia locale e al ruolo della Polizia locale svolto tra etica e passione attraverso testimonianza tecniche e professionali.





Il comandante della Municipale di Cerignola, Francesco Delvino, che si è occupato di moderare e introdurre le iniziative, in conclusione della sessione mattutina ha annunciato la nascita del periodico Polmagazine, dedicato ai temi di interesse della Polizia locale e dellawebtvlaBtvdi cui, egli stesso sarà direttore responsabile.

All’esterno del teatro Rendano è stato allestito il Polvillage: uno spazio occupato dastandsull’infortunistica stradale, l’innovazione tecnologica, l’abbigliamento tecnico e le telecomunicazioni che ha raccolto - malgrado l’emergenza sanitaria tuttora in atto e le condizioni meteorologiche non fortunate - una larga e qualificata partecipazione confermando il PolMeeting come una delle principali vetrine per le aziende del settoresull’intero territorio nazionale.