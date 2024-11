Si è reso necessario un nuovo ricovero nel reparto di malattie infettive dell’Annunziata di Cosenza per il cosiddetto paziente uno di San Lucido, dichiarato guarito lo scorso 17 aprile e per questo dimesso dal nosocomio bruzio dopo 37 giorni di degenza.

Ricovero concordato

L’uomo, sottoposto ad un nuovo tampone di controllo, è risultato nuovamente positivo al coronavirus. Il suo ritorno in ospedale non è stato determinato dall’aggravarsi delle sue condizioni: il paziente continua a risultare asintomatico. Si tratta di un rientro concordato con i sanitari per approfondire il caso sotto il profilo medico.

Buone nuove da Castrovillari

Intanto sono giunti i primi risultati dei 42 tamponi effettuati nell’area di Castrovillari alle persone entrate in contatto con il 65enne ricoverato nell’ospedale Ferrari dopo una caduta e risultato affetto dal Covid-19 dopo dieci giorni di permanenza nel reparto di medicina. Al momento, quelli processati sono tutti negativi.