Si sarebbe trattato di un gravissimo attentato incendiario quello che nella notte di sabato ha provocato lo scoppio di un camper parcheggiato nel cortile interno di un'abitazione a Gioia Tauro in via Toscanini.

Le fiamme, partite dal mezzo, hanno raggiunto la casa dove dormivano i proprietari, un bancario e un’insegnante in pensione. I danni sono stati ingenti, così come la paura. La coppia è stata avvisata da automobilisti di passaggio, che gli ha letteralmente salvato la vita. La buona sorte ha voluto che sul veicolo non fosse presente il figlio dei proprietari, che proprio quella sera avrebbe dovuto dormire lì con moglie e figlia, per poi partire in viaggio l’indomani mattina.

I Vigili del fuoco, intervenuti immediatamente, hanno domato il rogo. Ma quello che in un primo momento sembrava un incidente provocato da un cortocircuito, come riportato da Gazzetta del sud nell’edizione odierna, potrebbe essere un vile gesto di origine dolosa.

Le immagini del sistema di videosorveglianza consegnate agli inquirenti avrebbero chiarito la grave vicenda. Sempre secondo quanto riporta Gazzetta avrebbero ripreso due persone scavalcare la recinzione e cospargere il camper di benzina prima di dargli fuoco con bottiglie incendiarie.

Proseguono in modo serrato le indagini degli investigatori per consegnare alla giustizia gli autori del reato.

Il messaggio del sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella

«Io e l’intera amministrazione comunale esprimiamo vicinanza alla famiglia, destinataria di un atto tanto vile quanto potenzialmente distruttivo. Si è sfiorata la tragedia. È nostro dovere tenere alta l’attenzione su tutto il territorio. Chiederò un incontro con il Commissario della Polizia di Stato di Gioia Tauro per richiedere un maggiore dispiegamento di uomini e mezzi per una città più sicura. Ho piena fiducia nelle autorità e sono certa che i malfattori verranno assicurati alla giustizia. Incondizionata vicinanza alle vittime di questo atto spregevole nei confronti di persone di grande spessore umano. Esprimiamo ferma condanna per quanto successo ed auspichiamo una breve individuazione dei malviventi» così il sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella.