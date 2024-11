Le indagini durate oltre due anni sono state avviate dalla denuncia di furto di alcuni assegni. Gli usurai imponevano alle vittime tassi di interesse insostenibili.

GIOIA TAURO - Un giro di usura con tassi del 1.000% annuo è stato scoperto nella Piana di Gioia Tauro dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria. Arrestate 9 persone, 8 delle quali trasferite in carcere ed una ai domiciliari. Notificata anche una misura d'obbligo.

Gli arresti. I provvedimenti sono stati emessi dal Gip di Palmi Fulvio Accurso. Le indagini, coordinate dalla stessa Procura della Repubblica e avviate dopo la semplice denuncia del furto di alcuni assegni che sono risultati negoziati tutti dalla stessa persona, sono durate oltre due anni e hanno portato alla luce una rete di personaggi che erogavano ad imprenditori in gravi difficolta' finanziarie denaro con tassi di interesse fino ed oltre il 1.000% annuo.

La "procedura". Al momento della concessione del finanziamento gli strozzini facevano sottoscrivere alle vittime, bisognose di liquidità e dunque con le spalle al muro, numerosi assegni post-datati, comprensivi degli interessi imposti, che andavano dal 100% ad oltre il 1.000% annuo.

La mannaia sul capo delle vittime. Chi non pagava alle scadenze pattuite, veniva obbligato a sottoscrivere altri titoli di importo sempre maggiore fino, in alcuni casi, ad essere costretto anche a cedere le proprie attività. Molti degli arrestati sono personaggi già noti alle Forze dell'Ordine e uno di loro è attualmente imputato in un procedimento per associazione a delinquere di stampo mafioso.