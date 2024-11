A Cosenza la nuova udienza del processo Overture non si è aperta con le discussioni difensive, ma con la pubblica accusa che ha corretto le richieste di condanna per quattro imputati. In particolare, il pubblico ministero antimafia Corrado Cubellotti ha ampliato la sua requisitoria, approfondendo alcuni elementi investigativi.

Il magistrato, in servizio presso la Dda di Catanzaro, oggi in aula ha quindi invocato 6 anni e 4 mesi per Pietro Mazzei, 7 anni per Ottavio Mignolo, 12 anni e 8 mesi per Gaetano Bartone e 3 anni per Luca Imbrogno. Continua a leggere su Cosenzachannel.it