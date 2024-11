Si è tenuta questa mattina l’udienza preliminare davanti al gup distrettuale di Reggio Calabria. In 8 hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato. Alla sbarra presunti vertici e affiliati della potente cosca aspromontana

Ventiquattro rinvii a giudizio, 8 richieste di abbreviato e 5 proscioglimenti. È l’esito dell’udienza preliminare del processo nato dall’inchiesta Propaggine, operazione coordinata dalla Dda di Reggio Calabria contro la cosca Alvaro di Sinopoli. Tra coloro che affronteranno il processo c’è anche l’ex sindaco di Cosoleto, Antonino Gioffrè, accusato di scambio elettorale politico-mafioso e favoreggiamento aggravato.

L’udienza si è tenuta questa mattina davanti al gup distrettuale di Reggio Calabria. La prima udienza per i 24 imputati rinviati a giudizio è stata fissata il 28 giugno prossima al tribunale collegiale di Palmi. Per coloro che hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato, invece, il processo si terrà a Reggio Calabria davanti al giudice per l’udienza preliminare.

Questi gli imputati rinviati a giudizio

Antonio Alvaro detto u massaru

Carmelo Alvaro detto bin Laden

Carmine Alvaro u cuvirtuni

Domenico Alvaro micu u merru

Giuseppe Alvaro detto Stelio

Nicola Alvaro u baccausu

Alfredo Ascrizzi

Ergian Ascrizzi

Vincenzo Casella

Franco Carmelitano

Domenico Carzo classe '41

Palermino Giuseppe Durante

Antonino Gioffrè

Domenico Licastro

Francesco Luppino

Antonino Penna

Carmela Penna

Carmine Penna

Giovanni Penna

Angelo Rechichi

Domenico Rechichi

Domenico Surace

Carmelo Versace

Maurizio Rustico

Gli imputati che hanno scelto l’abbreviato:

Domenico Alvaro classe '88

Francesco Alvaro detto Testazza

Ferdinando Ascrizzi

Giuseppe Modafferi

Raffaele Modafferi

Antonino Rechichi

Simone Restuccia

Antonino Versace detto u Brizzi

Sono stati prosciolti, invece, in udienza preliminare Salvatore Alessi (difeso dall’avvocato Maria Teresa Caccamo), Domenico Licastro (avvocato Davide Vigna), Francesco e Giuseppe Versace (avvocati Antonino Lupini, Gaetano Muscari e Carmelo Pirrone).

Salvatore Alessi era originariamente imputato di favoreggiamento aggravato dalla finalità di agevolazione della cosca Alvaro di Sinopoli. Domenico Licastro, Francesco e Giuseppe Versace erano accusati di associazione mafiosa, ai quali veniva contestata la partecipazione alla cosca Alvaro.

All’esito dell’udienza preliminare, pertanto, il gup rigettando la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dall’ufficio di Procura e recependo le argomentazioni difensive ha disposto il proscioglimento dei predetti.