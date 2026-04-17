Il giudice per l’udienza preliminare di Reggio ha riscontrato il “bis in idem” essendo la contestazione della Procura antimafia assorbita dalla precedente indagine Libro nero per il politico è attualmente a processo

Il giudice per l'udienza preliminare di Reggio Calabria Andrea Iacovelli, ha disposto il "non doversi procedere" nei confronti dell'ex vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, il 65enne Alessandro Nicolò, accusato di scambio politico-mafioso per una presunta promessa di voti per le elezioni regionali in Calabria nel 2020 in cambio di favori ed utilità ad esponenti mafiosi.

Il gup di Reggio Calabria ha riscontrato il "bis in idem", essendo la contestazione della Procura distrettuale antimafia assorbita dalla precedente indagine "Libro nero" per cui Alessandro Nicolò è attualmente a processo. L'ex consigliere regionale è difeso dagli avvocati Corrado Politi e Renato Milasi. Il giudice, relativamente all'inchiesta "Millennium", ha disposto il "non luogo a procedere" nei confronti di Claudio Colella, 69 anni, di Sinopoli, e Francesco Nicolò, 62 anni, di Reggio Calabria, per non avere commesso il fatto.