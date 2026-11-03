Lo avevamo già anticipato sulle nostre colonne, Giacomo Giovinazzo è il nuovo direttore generale della Protezione civile della Regione Calabria. La nomina è stata formalizzata con un decreto del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

Giovinazzo, già dirigente generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria e commissario del Consorzio unico di bonifica, subentra a Domenico Costarella, che nei giorni scorsi ha lasciato l'incarico alla Protezione civile regionale.