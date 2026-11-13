Si riapre il caso dell'omicidio di Pietro Sanua, sindacalista ucciso a colpi di fucile il 4 febbraio del 1995 a Corsico, nel Milanese. Un cold case di 31 anni fa che sarebbe avvenuto in un contesto di 'ndrangheta. Il 46enne, commerciante di frutta e verdura, si batteva, infatti, «per l'assegnazione delle piazzole del mercato, seguendo criteri di correttezza».

Oggi la gip di Milano Patrizia Nobile ha respinto la richiesta di archiviazione dell'inchiesta che aveva aperto di nuovo la Dda e, accogliendo l'opposizione dei familiari della vittima, assistiti dagli avvocati Nicola Brigida e Guido Salvini, ha disposto di indagare ancora per altri sei mesi. La «individuazione dell'identità degli autori materiali», scrive la gip ordinando di non archiviare il fascicolo in cui erano già stati iscritti due nomi, potrebbe essere «agevolata» dall'analisi «della traccia ematica rinvenuta nei pressi del luogo» del delitto e «sequestrata ai tempi presso il Gabinetto di Polizia Scientifica».

Potrebbe essere, infatti, il Dna del killer e, comunque, si potrebbe tentare di effettuare comparazioni. Secondo la giudice, ora la Procura dovrà proseguire nelle indagini seguendo, in particolare, le indicazioni riportate nell'atto di opposizione dei legali dei familiari di Sanua, tra cui il figlio Lorenzo. Ad esempio, la gip ritiene «indispensabile» ascoltare una serie di testi, anche in relazione alle «dinamiche conflittuali» tra Gaetano Suraci, «legato a contesti di criminalità organizzata» e morto anni fa, e lo stesso Sanua.

All'epoca, poi, sul luogo dell'omicidio venne vista passare una «Lancia Thema Ferrari di colore amaranto». E anche ulteriori accertamenti riguardanti quella macchina, secondo il gip, potrebbero essere centrali nelle nuove indagini per identificare almeno «l'esecutore materiale del delitto».