I malviventi hanno minacciato con un taglierino la donna ferendola al polso. I due sono fuggiti perdendo nella corsa una parte della refurtiva. Avviate le indagini

Rapina in una gioielleria nel centro di Cosenza, sull'isola pedonale. Due persone, uno con il volto travisato, hanno fatto irruzione nella gioielleria “Stroili Oro”, su corso Mazzini. I due hanno minacciato con un taglierino la proprietaria del negozio, ferendola al polso chiedendo di consegnare le chiavi delle vetrine e hanno preso dei gioielli. I due sono riusciti a scappare: una parte della refurtiva è stata persa per strada e recuperata da alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il Nucleo operativo che hanno soccorso subito la donna, in evidente stato di shock. Al momento i militari stanno effettuando tutti i rilievi nel negozio dove sono state rinvenute tracce di sangue: c'è da stabilire se si tratta del sangue della donna o se le tracce di sangue possono essere riconducibili ai rapinatori. Da definire, con precisione, l'arma da taglio utilizzata e quantificare il bottino.

Francesco Pirillo