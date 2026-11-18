Assoluzione perché il fatto non costituisce reato e in un caso perché il fatto non sussiste. Questa la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia (presidente Margherita Azzolini) nei confronti di 22 imputati coinvolti in un’inchiesta concernente presunte irregolarità nella fruizione del c.d. “reddito di cittadinanza”. Un’inchiesta che nell’aprile 2021 aveva portato il gip del locale Tribunale, Marina Russo, a disporre un sequestro preventivo, per un totale di 80.672,53 euro, finalizzato a sottoporre a vincolo reale le somme di denaro ritenute come indebitamente percepite. I beneficiari, all’atto della presentazione della domanda all’Inps, o durante l’erogazione del beneficio stesso, secondo l’accusa avrebbero omesso di comunicare di essere sottoposti a misura cautelare personale, anche a seguito di convalida dell’arresto o del fermo. Tra i beneficiari si trovava davvero di tutto quanto a problemi con la giustizia. C’era infatti chi era stato condannato nell’inchiesta “Giardini segreti” e chi nell’inchiesta “Stammer 2”. Non mancavano poi imputati finiti anche sotto processo per le operazioni Rimpiazzo e Rinascita Scott, oltre che coinvolti nell’inchiesta antimafia denominata Imponimento.

Le assoluzioni

Incassano l’assoluzione i seguenti imputati: Raffaele Figliano, 39 anni, di Sant’Onofrio (contestata la percezione illecita di 1.500 euro); Lorenzo Cosentino, 45 anni, di San Nicola da Crissa (percezione contestata di 9mila euro); Salvatore Bonazza, 48 anni, nato in Germania, residente a Serra San Bruno (percezione illecita contestata pari a 8.859,22 euro); Graziano Spasaro, 49 anni, di Briatico (percepito 8.187,41 euro); Federico Aieta Artusa, 49 anni, di Briatico (percepito 9mila euro); Ippolito Fortuna, 66 anni, di Vibo Marina (percepito 4.881,40 euro); Maria Carmela Ciconte, 57 anni, originaria di Sorianello, residente a Vibo Marina (percepito 5.249,80 euro); Nazzareno Castagna, 60 anni, di Briatico (percepito 9.800 euro); Carlo Longo, 47 anni, di Portosalvo (percepito 991,66 euro); Giuseppe Caparrotta, 60 anni, di Bivona (percepito 2.000 euro); Francesco Federici, 62 anni, di Vibo Valentia (percepito 223,50 euro); Francesco Caridà, 58 anni, di Pizzo Calabro (percepito 1.390,19 euro); Giovanni Castagna, 54 anni, di Rombiolo (percepito 2.979,12 euro); Salvatore Forelli, 66 anni, di Tropea (1.999,32 euro); Francesco Mazzitelli, 31 anni, di Tropea (percepito 176,68 euro); Salvatore Carone, 43 anni, di Tropea (percepito 453,83 euro); Francesco De Benedetto, 41 anni, di Tropea (percepito 739,51 euro); Francesco Cortese, 55 anni, di Tropea (percepito 982,42 euro); Benito La Malfa, 90 anni, di Nicotera (percepito 3.146,59 euro); Pantaleone Perfidio, 39 anni, di Nicotera (percepito 1.499,97 euro); Massimiliano Mobilio, 39 anni, di Ionadi (percepito 500 euro); Damiano Ciancio, 69 anni, di Acquaro (percepito 499,97 euro).

Le richieste di pena

Queste invece le richieste dell’ufficio di Procura: un anno Raffaele Figliano; 2 anni e 6 mesi Lorenzo Cosentino; 3 anni Salvatore Bonazza; 2 anni e 10 mesi Graziano Spasaro; 3 anni Federico Ajeta Artusa; 2 anni Ippolito Fortuna; 2 anni e 3 mesi Maria Carmela Ciconte; un anno e 2 mesi Francesco Caridà; 3 anni Nazzareno Castagna; un anno e 6 mesi Salvatore Forelli; un anno e 10 mesi Benito La Malfa; un anno e 2 mesi Pantaleone Perfidio; minimo della pena Francesco Mazzitelli; un anno Salvatore Carone; un anno Francesco De Benedetto; un anno e 2 mesi Francesco Cortese; un anno Carlo Longo; un anno e 6 mesi Giuseppe Caparrotta; minimo della pena Damiano Ciancio; un anno e 8 mesi Giovanni Castagna; un anno Francesco Federici; un anno Massimiliano Mobilio.

Impegnati nel collegio di difesa gli avvocati: Michele Eramo, Salvatore Sorbilli, Luigi La Scala, Giovanni Vecchio, Giuseppe Di Renzo, Marianna Zampogna, Antonio Galati, Tiziana Barillaro, Giuseppe Bagnato, Elisabetta Solano, Dario Mazzeo, Antonino Cosentino, Francesco Capria, Salvatore Pisani, Sandro D’Agostino, Giuseppe Morelli, Nicola Pistininzi, Aldo Currà, Alessio Spadafora, Giuseppe Rombolà, Francesco Suriano, Davide Accorinti, Stramandinoli.