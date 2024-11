Gli uomini dell'Arma sono andati negli uffici della segreteria generale. Si tratta di ulteriore acquisizione su fatti già noti o di una nuova inchiesta?

È in corso in questi minuti un nuovo blitz dei carabinieri a Palazzo San Giorgio. Una dozzina di militari si è presentata questa mattina all'ingresso del municipio di Reggio Calabria per acquisire degli atti all'interno degli uffici della segreteria generale dell'ente.

Si tratta di una nuova visita da parte degli uomini dell'Arma, dopo quelle effettuate nel recente passato. Ancora non è dato sapere cosa riguardi questo nuovo arrivo di militari, ma non è da escludere che tutto possa inquadrarsi in quelle vicende che solo poche settimane fa hanno visto protagonista la giunta guidata da Giuseppe Falcomatà. Al momento solo indiscrezioni, ma chi ha potuto assistere alla scena, ha parlato di stanze di fatto sigillate per permettere agli uomini in divisa di operare in assoluta tranquillità.

Palazzo San Giorgio, visto dall'esterno, questa mattina si presenta come di consueto. Nulla che lasci presagire l'attività dei carabinieri, particolarmente discreti nel loro operare. Ora non resterà che capire quale sia la ragione del nuovo blitz, se trattasi di nuova inchiesta o di prosecuzione di qualcosa già avviato dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Quel che è certo è che non si tratta di periodo particolarmente sereno per il sindaco Falcomatà.

Consolato Minniti