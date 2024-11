In testa al corteo organizzato da Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale, la leader del partito Giorgia Meloni.

REGGIO CALABRIA - 'L'Italia è stata abbandonata dall'Unione Europea incapace di prendersi le proprie responsabilità', così il leader nazionale del partito Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, ha parlato dell'operazione Mare Nostrum. La manifesatzione ha avuto inizio con un corteo per le vie di Reggio Calabria per dire 'No all'arrivo degli immigrati'. I partecipanti hanno portato una bandiera d'Italia, lunga decine di metri che ha sfilato lungo le vie della città. Poi un mazzo di fiori è stato lanciato in mare per ricordare gli immigrati morti. 'Siamo qua - ha aggiunta la Meloni - per contestare le politiche scellerate del centrosinistra in tema di immigrazioni. Sono persone, gli immigrati, che hanno diritto ad una vita dignitosa e noi non abbiamo le capacità di poter realizzare le loro speranze. Noi non rispettiamo le normali norme di civiltà e legalità che vigono e vengono rispettate in tutto il mondo e in Europa in principal modo'.