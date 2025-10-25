Denunciato il titolare del negozio in cui erano in vendita i prodotti: per lui sono anche scattate sanzioni amministrative per violazione del Codice del consumatore per un importo complessivo di 3mila euro

La polizia locale di Reggio Calabria ha sequestrato oltre 2500 articoli ritenuti pericolosi e ha denunciato un cittadino cinese titolare dell'esercizio commerciale sottoposto a controllo. È il bilancio dell'operazione "Halloween sicuro" svolta nella periferia sud della città dove, all'interno del negozio, gli agenti guidati dal comandante Salvatore Zucco hanno trovato 2500 pezzi non conformi alle normative di tutela del consumatore.

Gli articoli, infatti, erano relativi alla imminente festività di Halloween. Si tratta di maschere, cosmetici, gadget e stoffe con fine ludico. La merce era priva di etichettatura Ce e destinata prioritariamente ai bambini. La stessa, inoltre, non presentava alcuna avvertenza in ordine alle modalità d'utilizzo ed ai rischi. L'assemblaggio dei prodotti, inoltre, era tale da consentire, alla semplice digitazione, il distacco di piccoli pezzi ingeribili dai bambini e pertanto potenzialmente molto nocivi.

Il titolare del negozio è stato segnalato all'autorità giudiziaria per frode in commercio. Per lui, inoltre, sono scattate sanzioni amministrative per violazione del Codice del Consumatore per un importo complessivo di 3mila euro.

Con l'ausilio dell'Ispettorato provinciale del Lavoro, infine, la Polizia municipale sta vagliando la regolarità delle assunzioni dei numerosi dipendenti identificati all'interno del locale commerciale.