L’ufficio immigrazione della Questura di Reggio Calabria ha emesso un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino nigeriano 30enne irregolare sul territorio nazionale. Il provvedimento è stato notificato una volta che l’uomo ha espiato la propria pena in carcere per essersi reso responsabile a Monasterace, nell’aprile del 2018, insieme ad altri connazionali dei reati di violenza privata aggravata, lesioni personali aggravate e danneggiamento aggravato.

Nello specifico, l’uomo, unitamente ad altri complici, aveva sfondato a calci la porta in vetro dell’abitazione di un connazionale ed, armati di bottiglie di vetro, mazze in legno e uno sgabello, lo hanno aggredito e gli hanno procurato varie contusioni e lesioni alla testa.

L’uomo nella giornata odierna è stato accompagnato nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Bari Palese in attesa del nulla osta dell’autorità giudiziaria per l’espulsione e il conseguente rimpatrio in Nigeria atteso che è stata accertata la presenza irregolare sul territorio nazionale.