Si tratta dell’ennesima intimidazione nella città dello stretto. Ignoti hanno dato alle fiamme l’auto dell’agente

Nuova intimidazione a Reggio Calabria. La notte scorsa è stata data alle fiamme l'autovettura di un agente della Polizia municipale. L’episodio soltanto a poche ore di distanza dalla conclusione del Consiglio comunale aperto convocato ieri sera per un esame delle ultime intimidazioni compiute nei confronti degli amministratori della città e per individuare azioni di contrasto alla criminalità organizzata.

La vicinanza dell’Amministrazione comunale - "Non possiamo più accettare che questi episodi siano all'ordine del giorno. Quello che sta accadendo - ha dichiarato l'assessore alla Legalità Giovanni Muraca - è sintomo che si sta lavorando nella trasparenza e nella legalità e questo forse a qualcuno non va giù. L'agente non sarà lasciato solo. È in questi momenti che bisogna essere compatti. Sono certo che la Polizia municipale si stringerà attorno al collega. Da parte mia, del sindaco Giuseppe Falcomatà e di tutta l'Amministrazione, la massima vicinanza a lui ed alla sua famiglia. Non abbasseremo la testa, non arretreremo di un passo, sempre con la schiena dritta. Reggio deve cambiare e siamo sulla strada giusta. La grande partecipazione dei cittadini che ieri hanno riempito la piazza del Rione Ferrovieri è la dimostrazione concreta e fattiva che i reggini vogliono dire basta e sono dalla nostra parte".